Game迷必入！《刺客教條：維京紀元》聯名波鞋

由著名電子遊戲開發商Ubisoft於2007年首度推出的《刺客教條》（ASSASSIN'S CREED），十多年來推出過無數續作及延伸遊戲作品，讓電玩迷於不同遊戲主機及電腦上一樣玩到這款暢銷遊戲。隨着《刺客教條》系列最新遊戲《刺客教條：維京紀元》（ASSASSIN'S CREED：VALHALLA）將於11月10日於全球各遊戲平台發售（PlayStation 5版本於11月12日推出），Ubisoft特別與Reebok攜手推出聯名系列，將遊戲故事當中的北歐背景融入到一系列運動鞋款及服飾當中，率先為此遊戲鉅作掀起序幕。

《刺客教條：維京紀元》x Reebok聯名系列分別有Zig Kinetica、Classic Leather Legacy及Club C Revenge三個鞋款推出，三款設計同樣以北極光及維京人為靈感；當中Zig Kinetica採用模壓網布鞋面及「Z」字形能量回饋鞋底，而鞋身則加入經常出現於北歐神話中而且亦為遊戲主角「埃沃爾」旅途帶來不少幫助的的渡鴉（Raven）圖案點綴。Classic Leather Legacy及Club C Revenge就分別採用冷灰色及白色設計，於鞋身加入渡鴉及雙戰斧圖案，將維京人驍勇善戰的形象結合到鞋款。