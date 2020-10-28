冇得打羽毛球唔自在　朱玲玲：手痕腳痕！

有「最美麗港姐」之稱的朱玲玲出席慧妍雅集活動，她大讚會長翁嘉穗做得好，在疫情仍能推出多條網上抗疫片。她透露12月慧妍會舉行藝術展，屆時會送出一張她拍攝的花相。問到疫情對她生活有甚麼影響？她說：「自己都唔係好掛念出埠，不過幾個月唔可以打羽毛球，好唔自在，手痕腳痕，不過就多咗時間執相，自己影相10幾廿年，好多相未執。」她說去年11月在武漢舉行過攝影展後，至今未有計劃再舉行攝影展。上月62歲生日的她，在家中與家人慶祝，最開心是收到三位孫仔畫的卡。問到想不想再添孫？她說：「我諗佢哋夠，其他兩個仔未有好消息。（有冇催？）唔緊張，依家數吓佢哋年紀唔細，不過佢哋覺得唔啱聽。」

另外，同場的楊思琦透露現在忙於湊一對子女，細仔現已八個月大，正值厭奶期，要飲開奶茶，她說現年8歲的家姐好錫細佬，當正自己是迷你媽咪。提到錢國偉離世，她說：「我成日參加佢嘅節目尋日知佢走咗，好震驚，有上過佢《味分高下》和《掌門人》節目，佢次次見到我好搞笑，會叫我思琦妹，好多謝佢成日搵我做佢節目嘅嘉賓，同埋電影都有搵我，不過好耐冇見。」

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