帆船型遊艇Hanse 508 　乘風逐浪

說到出海玩樂，很多人會想起帆船運動，但其實現今帆船可分為兩大類，一類是講求速度的「競賽類」，另一類是着眼於舒適性的「休閒類」，而帆船遊艇便屬於後者，可以讓用家一邊感受乘風逐浪的刺激，一邊享受奢華舒適的海上假期。

像今日介紹的帆船遊艇「Hanse 508」，為為全球第二大船艇製造商——德國品牌HanseYachts推出的新款帆船遊艇，由世界知名的賽艇設計公司Judel/Vrolijk & co協助設計，屬於藍水帆船（Blue Water Sailing），可用於遠離海岸線的深海航行。

確保穩定性

先由外部構造說起，長度達15.55米的Hanse 508，擁有剛勁的船體線條、逾22米高的桅杆、66.5平方米的巨大面帆，更可選擇適合各種氣候的雙前帆，確保遊艇航行的穩定性和安全性。性能方面，Hanse 508在主風帆和副臂下的巡航速度超過9節，真實風速為14節；舵手位置使用了兩個絞盤，配合電動調整，可輕鬆完成收帆、換帆等動作，進一步提高順風能力。

18種布局任揀

內部結構方面，除了備有一間獨立的船員休息室外，其他布局甚為靈活，最多可容納8名乘客，並有18種定制選項，以迎合主人的個人喜好、作息需要及對生活質素的追求。舉例，用家可選擇設置一間配備大型浴室的主人房或分設4間標準房，亦可選擇增加淋浴間而減少睡床。

另外，為了令乘客可以盡情享用陽光與大海，船艙採用全景玻璃天窗，方便引入更多自然光；又利用隱藏式繩索，使休憩空間的視野不受阻礙。至於設施方面，有齊冷氣、音響、廚房、風力發電機等，床具亦相當舒適，加上先進的隔音功能，可為乘客提供安靜的睡眠環境。

規格表

船長：15.55米

船寬：4.75米

桅桿高度：22.5米

引擎：80hp

排水量：14.7公噸

燃油容量：280升

巡航速度：9節