亞洲電影大獎：李炳憲周冬雨稱帝封后

由於新冠肺炎疫情關係，「第十四屆亞洲電影大獎」早前宣布押後舉行日期，而今午舉行的頒獎禮亦取消實體直播，改為網上預錄公布賽果，結果由韓國演員李炳憲憑主演電影《南山的部長們》奪影帝寶座，至於周冬雨則憑《少年的你》封后，其拍檔易烊千璽則獲得「最佳新演員」。

另外，內地導演王小帥憑執導《地久天長》獲得「最佳導演」；日籍演員加瀨亮憑電影《旅程之終、世界之始》獲「最佳男配角」，至於台灣女演員柯淑勤憑《陽光普照》成為本屆頒獎禮「最佳女配角」；「最佳電影」則由韓國電影《上流寄生族》以大熱姿態獲得。

李炳憲憑主演電影《南山的部長們》於「亞洲電影大獎」第二次封帝，他以英語致感謝辭：「感謝大會頒這個獎給我，謝謝《南》片台前幕後，我謹代表大家接受這個獎項。戲內所有演員產生的化學作用，促成了今次我得獎的主要原因。四年前我因為《寒流黑金》而得到『最佳男主角』，下一個獎項，我希望能親身見到大家。」

奪影后的周冬雨則說：「非常榮幸得到大家的認可，感謝評委對我的鼓勵，感謝《少年的你》監製許月珍及導演曾國祥，以及每位工作人員，這份榮譽是屬於他們的，期待將來與你們相聚。」

「最佳男配角」加瀨亮多謝大會頒獎給自己：「聽到入圍時，我覺得相當驚訝，因為我於電影《旅程之終、世界之始》中角色相當低調，所以當知道有人欣賞我的演出，我已十分鼓舞了，希望大家能平安過度今次疫情。」「最佳女配角」柯淑勤除感謝評委外，亦感謝《陽光普照》導演鐘孟宏的信任，雖然大家仍被疫情陰霾包圍，但相信最終愛能戰勝一切。至於「最佳新演員」易烊千璽則不忘多謝導演及台前幕後，承諾日後會更加努力。

今次頒獎禮雖改於網上舉行，但製作相當認真，邀來的頒獎嘉賓包括惠英紅、黃景瑜、李滄東及役所廣司等，惠英紅有感而發表示：「今年嘅疫情令大家面對好多困難，但相信大家都勇敢咁面對及解決困難，喺度借機會多謝所有醫護人員。」令人相當有共鳴。

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