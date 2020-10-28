Jessica＠SG挑戰性感極限　鏡頭前晒靚Bra

組合Super Girls成員蔡明思（Jessica）日前以激罕性感造型上陣，為自家品牌手袋拍攝廣告硬照，大晒修長美腿及小蠻腰，Jessica更挑戰性感底線，首度在鏡頭前以Bra示人，她甫出場即大叫尷尬，自言是工作中人生穿得最少布的一次。

Jessica過往旅行曾以三點式上陣，不過在工作中要着泳衣感覺不自在：「旅行喺沙灘，人人都着三點式，自己着會覺得冇所謂，但在工作中，得我一個人着得咁性感，我對工作嘅性感底線比較高，如果只穿三點式開工，我會尷尬同冇自信，所以要我穿三點式的話，我一定要有件衫遮遮掩掩。」問到在拍攝前可有Keep Fit？她指事前不知情，故沒準備：「今次拍攝團隊、形象指導師都是合作無間，我好信任佢哋，尤其是形象指導師話出嚟效果好好、健康性感，不斷畀信心我去完成今次拍攝。」

拍攝過程中，最叫Jessica難忘的是穿上大露背短裙「躺臥」草叢，她說：「本身好驚昆蟲，對任何蟲類都好有陰影，見到樹葉成個身都覺得痕，忍得好辛苦，不過影出嚟效果好靚，總算值得。」問到Jessica今次婚後性感，可有向老公Steven「備案」？她直言工作上的事很少跟老公講，不過她笑言老公屬唯美主義者，對性感的底線比她低，講到生育大計，Jessica表示仍在進行中。

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