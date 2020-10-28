胞弟離世令父女關係修補　黎美言：愛能平息一切

女子組合HotCha成員黎美言（Winkie）的胞弟黎嘉駿（Harry），日前在灣仔寓所墮樓身亡。Winkie飽受傷痛之際，在社交網上載了一張以心形圖案遮着爸爸樣貌的相片，道出當年父親離開母親及她們而去後，一直令她無法接受爸爸這個不負責任的行為，自此與他斷絕交往。

直到Harry的離開才令她與父親再次見面，表示：「弟弟的離開，讓我和沒見了10年的爸爸修補關係。我本身以為自己冇了爸爸，爸爸對我的影響也很大。以前我跟自己說我冇辦法原諒爸爸曾經對我家庭的傷害，我守護着弟弟及媽媽，這兩個緊要的精神支柱。」惟當弟弟Harry出事後，Winkie見到爸爸痛心的樣子，她亦按捺不住衝過去吻了爸爸，她說：「彷彿所有的過去我已經忘記了， Love & Peace 愛能平息一切，包括包容及自我反省，是弟弟的偉大，是神造就了我們，讓我們破碎的家庭重組。細心了解每件事背後的用意，乃是神的心意，神比我們每一個人更心痛，他會找回走失的羊，只有人離棄神，神永遠不會離棄人。」

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