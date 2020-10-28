AGA限量版卡式帶套裝　被炒貴5倍

歌手AGA（江海迦）日前擔任ViuTV節目嘉賓，除介紹新碟《So Called Love Songs》及現場唱歌外，更推銷其限量版卡式帶套裝。這盒不作公開發售的卡式帶，除收錄新歌《So Called Love Song》外，亦收錄張敬軒《空手而來》的Demo《Lovestory2》。

她是第一次看到卡式帶真身，自己都希望擁有一盒：「（《Lovestory2》）擺喺呢個cassette裏面，亦都記錄住我自己出道第一年到依家，算係secret track嚟！」今次她推出卡式帶反應熱烈，不但在短短一周已經售罄，更掀起網上炒風，有賣家在網站轉售專輯，標價達$1,080，比節目中標示的售價$180高出5倍。

AGA又表示好開心受歡迎，但數量有限，連自己也只擁有一集，可會再推出卡式帶就要視乎公司安排。

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