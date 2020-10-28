彩虹女神跨界藝術展　別樹⼀幟視覺美

古希臘語IRIS為彩虹女神，同時也是眼睛中的虹膜，跟展覽場地互相呼應。(互聯網)

潮流與藝術，可以共融拼湊出火花，將時尚與藝術昇華。「IRIS ‧ 伊利斯彩虹女神跨界藝術展」由BLACKZMITH Optical 與 Must Eyewear 合辦，邀請了兩地當代藝術大師合作，包括莫偉康、陳飛、周俊輝、畢橫與 Logan Chan，展出逾二十件藝術品，包括特別版眼鏡、畫作、模型及Fashion Item 水靴手袋等，着意讓觀賞者感受別樹⼀幟的視覺美。

藝術展以古希臘語IRIS為靈感繆思，原來在荷馬史詩《伊利亞特》(Lliad) 中是指彩虹女神，她如彩虹般連結着天與地，是⼈神之間的信使，IRIS的降臨伴着色彩與光明；同時，IRIS 也是眼睛中的虹膜，負責把光源帶⼊眼睛，繼而折射再看到不同色彩。展覽以

「從心靈之窗感受藝術的美，建構別樹⼀幟的視覺藝術」為命題，當中由莫偉康創作的展品「我們的夢之城」勾勒出夢之地 (香港)，觀賞者可於不同展品處取得不同顏色的繩子，繫於「我們的夢之城」上，累積三星期後，展品外貌會因為此互動而有所改變，製成屬於大家以及獨⼀無二的展品。此外，MUST by grafix - Black Rainbow Collection 別注版眼鏡，每副均以⼈手工藝上色，於顏料中拖拉，形成獨特的彩虹色彩。「IRIS‧伊利斯彩虹女神跨界藝術展」由即日至11月8日，於BLACKZMITH Gallery的尖沙咀概念店展出，讓大家享受⼀趟藝術與⼯藝之間的清新之旅。