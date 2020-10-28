一學即會！BLACKPINK「女團妝」

韓國女團BLACKPINK有着超強的帶貨能力，每位成員的妝容和打扮更是不少女生的模仿對象。（互聯網）

大熱韓國女團BLACKPINK近月帶着好幾首作品強勢回歸，各種裝扮更成為時下女生的模仿範本。強大的帶貨能力令她們成為時尚界寵兒，4位成員都有自己代言的品牌，頻頻在時尚雜誌封面露面。近日，全球知名美妝品牌M·A·C更邀請Lisa擔任品牌有史以來第一位來自韓國女性偶像的全球品牌代言人。消息一出，無數粉絲都急不及待想買同款妝品，跟住Copy偶像妝容！

「登場妝容」妝品大公開

Lisa與M·A·C合作後首次公布的代言照妝容非常冷艷，透薄無瑕的底妝使用了品牌回購率最高的霧鏡粉底，色號為N18。而顴骨上方及鼻樑位置就用上能提升輪廓、打造零死角妝容的香檳金色光影粉餅。

眼妝方面，化妝師首先用了自然米棕色眼影大範圍暈染在Lisa的眼窩和鼻樑位，以加強其輪廓的深邃立體感。其後將魔幻星辰閃粉液的幻彩獨角獸色及香檳閃銀色而成混合塗抹於眼影上以營造閃爍眼線，甚至以BRUSHSTROKE眼線液（BRUSHBLACK色號）畫上「平飛眼線」。最後再用帶持久捲曲效果的睫毛液掃出根根分明的靈動感。

唇妝方面就先用Prep+Prime Lip妝前唇霜打底，再用空氣絲霧唇釉MullItOver蜜桃奶茶色為整個妝容加入溫柔氣息，最後用光影粉餅掃上唇蜂M字位，打造嘟嘟唇。

Jisoo的精緻妝容

除Lisa外，團員Jisoo也是知名品牌Dior的韓國美妝大使，近日為韓國時裝雜誌拍攝硬照時，也用了品牌的妝品打造出多個絕美妝容，令粉絲們心動不已。有「素顏女神」之稱的Jisoo底妝十分清透自然，質地輕薄的底妝使用了恒久貼肌粉底液及恒久貼肌氣墊粉底的ON色號。唇妝方面則用了傲姿修護唇釉的999、635、459和808號色配合不同的妝感。而眼妝方面就用了高級訂製五色眼影中679和879色號中的不同顏色，大面積掃在眼窩位，最後再用豐彩終極提升捲曲睫毛液打造靈動睫毛。最後面頰位置用了傲姿胭脂999號色掃上光澤紅潤感。

女神妝容重點

其實，無論是Lisa和Jisoo的代言/日常妝容，都不難發現幾個妝容重點。想Get二人同款妝的，真的要跟到足。

1.Lisa和Jisoo都鍾情根根分明、捲翹纖長的「太陽花睫毛」。

2.二人都愛用顏色低調飽且帶霧面效果的唇膏塗滿雙唇。

3.喜歡以單色眼影示人，尤其愛用深色的大地色打造混血深邃感，以及利用鮮艷的裸色系打造仙女妝感。

4.同樣透過極具氣場和妖魅的上揚眼線，修飾眼睛輪廓。