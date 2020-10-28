買喱士內衣色誘羅子溢　張曦雯爆屋企最多…

藝人張曦雯（Kelly）、韋家雄、徐榮等在將軍澳電視城為劇集《木棘証人》宣傳，Kelly透露劇中買了黑色喱士內衣色誘羅子溢，更出動私伙黑色喱士裙，問到現實中可喜歡買性感內衣？她笑說：「每個女仔都鍾意選購靚內衣，好似買靚鞋咁，不過，屋企就冇100套內衣咁多，內衣唔及靚鞋多。（鍾情咩款式？）我Model出身開工嘅時候最鍾意着肉色內衣打底。（男友對款式有冇偏好？）咁又冇，佢亦冇送過畀我，內衣係氹自己開心而買，唔係為咗人。」

宣傳玩遊戲砌拼圖時韋家雄大講有味笑話說：「我由細到大最鍾意砌嘢、我砌完要抖抖，冇咁快再砌得。」爆笑全場。Kelly笑說：「佢又會講周星馳嘅電影笑話或者玩食字，我聽唔明，就唔好笑喇，佢啲笑話一半好笑啦。（劇集口碑好衝擊視后？）冇諗咁多，最慶幸同韋家雄演兄妹，經常畀佢笑到NG、失控。」

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