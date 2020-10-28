【決賽前哨戰】為咗贏！亞姐可以去到幾盡？

奔跑吧！亞姐！《2020 亞洲小姐競選》香港區決賽將於11月1日舉行，14位入圍佳麗日前先舉行前哨戰，名為《奔跑吧！亞姐》，並由主持人俞詠文（Angela）和Kawaii用三個遊戲考驗她們對亞姐選美有幾了解！

佳麗們被分成Angela組和Kawaii組，第一個遊戲要她們聽取主持人給出的提示，競猜題目中所指的是哪位歷屆亞姐，然後鬥快由裝滿發泡膠的水缸裡找出該位亞姐的照片，當佳麗們一聽到「長腿姐姐」，馬上估中是曾在亞視經典劇《我和彊屍有個約會》中飾演馬小玲的萬綺雯，隨即爭先恐後衝出去，另外亦知道第一屆亞姐冠軍便是黎燕珊，顯示她們都有做足功課，對亞洲小姐過往比賽都十分熟悉！

特別是（1）號練樂儀和（2）號林寶玉，全程表現搏到盡，第二個遊戲贏家可向輸家潑水，結果練樂儀將整盆水兜頭淋落去林寶玉身上，亳不留情！

但兩位雖然在鏡頭前是對手，但鏡頭後其實十分老友，一班佳麗感情亦很融洽，第三個遊戲需要她們在存放亞視多年來道具的場地奔走，找出主持指定的物品，當未輪到自己上場時，佳麗們都在一旁為各自隊員打氣。

最後輸了的那一組需要接受「大懲罰」，想知結果？馬上便去片吧！即刻《奔跑吧！亞姐》！