改名遷就普通話拼音　羅子溢預告全家演出：收得好貴

藝人羅子溢（前名羅仲謙）日前在網上公布與太太楊茜堯（前名楊怡）齊齊改名。下午他在將軍澳電視城出席熱播劇《木棘証人》宣傳，問是否得高人指點改名？他說：「已經改咗一段時間，長輩都好支持，其實唔係刻意，係咁啱緣分去改。（改名希望生仔？）呢個係表面嘅解釋，其實都係就番筆劃、五行，普通話拼音我個名有怡呢個音，佢個名就有謙嘅音。（改名旺事業攞獎？）旺事業就包埋，套劇嘅口碑好好，不過，攞獎就要睇天時、地理、人和。」

羅子溢近期做奶爸不忘晒「麒麟臂」，他笑說：「依家要扮演人形遊樂場，跳樓機、摩天輪、海盜船……全部都係人體扮演。」並又指老婆有捧場追劇，她也有戲癮恨拍劇，只是現在分身不暇，將來不介意夫妻檔演出，羅子溢笑說：「一家三口演出都有得諗嘅，但係會收得好貴囉！」

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