台妹D奶Law霸晒106cm長腿　朱千雪唔夠揮！

近年喺圈中有唔少法律女神，包括有「民選港姐」之稱嘅朱千雪（Tracy），擁有法律博士學位嘅佢，喺婚後已淡出幕前，最近仲完成實習，正式成為大律師，全力投身法律界。原來喺台灣都有美女律師㗎，台妹傅靖瑜（貝琪）係執業律師，樣子甜美嘅佢，睇落有啲似陳靜（Dada），加上身高1米68擁有106cm逆天長腿，同埋D Cup好身材，曾多次上台灣綜藝節目，又拍過電視廣告，人氣有番咁上下。

佢平時鍾意做運動Keep Fit，最近喺社交網晒咗着性感Sports Bra，好落力咁做健身嘅相，大晒Big爆身材，吸睛程度爆燈，當然成功吸Like啦，仲畀網民封做最正女律師添，朱千雪都隨時唔夠揮呀！有網友就留言提醒大家，叫大家千祈唔好「調戲」律師：「這個不能亂回文，搜證被吉（被告之意）。」真係相當搞笑。

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