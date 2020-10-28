每年萬聖節，很多人化好晒妝、玩晒Cosplay扮鬼扮馬去玩，難得放縱又釋放壓力，今年雖然有禁聚令，但坊間依然有唔少餐廳舉辦不同的主題活動和餐飲，讓大家盡情投入，放鬆身心，可以盡情邊食邊玩、感受氣氛。

猛鬼賊船

10月31日帆船張保仔號推出「Haunted Harbour Cruise」嘩鬼維港遊，紅帆木船會於晚上變身成鬼魅之舟，帶領一班惡鬼和海盜進入神秘的維港水域。上船後，先來一杯「Evil Eye」雞尾酒，然後大家可於指定時間，無限暢飲指定的意大利氣酒酒、精選葡萄酒、啤酒、汽水和果汁。聽住節日主題音樂再飲酒，感覺詭異又熱鬧。當晚悉心打扮的客人，可以競逐最佳造型獎，有機會得到豐富的餐飲禮遇。

強心針筒

上環TMK一向提供創意的日菜，如香蒜橄欖油意粉的明太子烏龍麵、Salmon Crunch等，來到萬聖節，「如毛飲血」的刺身似乎和鬼怪的主題很夾，客人於10月31日在餐廳用餐，一入門口就會收到一支裝滿混調酒的紅色針筒，飲完讓你「鬼氣滿滿」。Mohawk嘗味套餐包括有日式生牛肉、精選刺身、壽司和手火卷等，還可加指定價錢無限暢飲。

考運氣換獎品

中環李好味於10月31日晚舉行萬聖節派對，當晚「友」手工啤酒有買一送一優惠，還有3小時DJ表演、節日紋身貼士供應，更可享用特別晚市套餐包括李小龍蝦、金蝦脫殼等菜式。參加派對前，留意由10月26日至30日，餐廳和手工啤酒品牌合作，推出萬聖節優惠活動，只要購買指定容量的手工啤酒，就可以參加抽獎，得獎者參加派對時可兌換獎品，包括有「雞全部都係雞」一份、手工啤酒、啤酒杯或T 恤等，可考考自己有無運氣。

亡靈同歡

港島香格里拉大酒店的龍蝦吧餐廳將於10月31日以墨西哥的亡靈節（Día de Muertos）為主題舉行「墨西哥亡靈節之夜」，酒吧搖身一變成亡靈節祭壇，於晚上10至12時，每位入場客人可享兩小時無限暢飲Veuve Clicquot法國香檳及Don Julio主題雞尾酒一杯，以及供應多款節日單點雞尾酒。當晚駐場化妝師亦會為客人畫上吸睛的花面造型，同場亦設有DJ Lizzy的精彩現場音樂，將節日氣氛推上高峰，令大家樂而忘返。