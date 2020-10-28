陳凱詠邀張紋嘉踩落公園跳K-POP

環球歌手陳凱詠（Jace）今年先後推出的歌曲《天生二品》、《隔離》及與林家謙的《隔離》合唱版大獲好評，她說：「還記得《隔離》推出前一日，我比以往特別緊張，不知道大家會否喜歡我唱這類型的慢版情歌，畢竟跟以往的風格都很不同，現在有這樣的成績我好驚喜。早前搭電梯時遇到一個三歲小朋友，他媽媽表示小朋友在家會唱《天生二品》，現在又會全家人一起聽《隔離》，我覺得好神奇呀！」

Jace開設了跳舞頻道，過往邀請了不同歌手、舞蹈員朋友等等，第六集邀請了張紋嘉（Crystal）齊跳熱爆韓國歌《Ice Cream》。兩女在拍攝前幾天特地跟老師排練了幾小時，Jace一直以來都甚少嘗試跳K-POP舞蹈：「我覺得好新鮮，開頭都需要些時間去適應這樣甜美的跳舞Style，與Crystal一起走少女風格的過程好好玩！」

Crystal說：「K-POP不是我擅長跳的類型，排舞時有一種回到大學讀書的感覺。自己都有一段長時間沒有表演跳舞，我好滿意今次整件事的合作，好得意，多謝Jace邀請！」拍攝當日在公園進行，正值太陽十分猛烈時候，在烈日當空下跳到流汗兼溶妝，非常給力地跳，而且跳舞老師在場指導，一日未叫收貨大家都不敢停。最後拍攝順利完成，大家一起吃雪糕慶功，Jace感激今次Crystal的參與。

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