孔孝真與姜河那合體　玄彬金喜愛獲頒總統表彰

《第11屆韓國大眾文化藝術獎》今午在首爾慶熙大學舉行，受疫情影響，今屆頒獎禮不招待觀眾入場，改以線上直播形式舉行，擔任司儀的男星張東允與女主播張睿元下午率先現身紅地氈跟觀眾打招呼，韓劇《愛的迫降》男星玄彬、《夫妻的世界》女星金喜愛及《山茶花開時》的姜河那及孔孝真、男團Seventeen及男歌手金俊秀等亦悉心打扮現身紅地氈，而為防止疫情擴散，嘉賓入場後均有戴口罩及隔開坐。

男團Seventeen、姜河那與孔孝真獲頒國務總理表彰，Seventeen隊長S.COUPS表示會努力推廣K-pop音樂，亦希望大家聽到他們的音樂可以得到安慰，而姜河那就多謝《山》劇的劇組人員，承諾會成為一個好演員，孔孝真則說：「現在雖然是既無奈又辛苦的時期，但我也期待大眾文化藝術人可以跟去年一樣平安地、健康地把正能量帶給大家，我也會努力和去年一樣，成為帶給大家力量的演員。」

至於金喜愛、玄彬則與韓劇《屍戰朝鮮》的編劇金恩熙、主持人姜虎東及男星千虎珍獲頒總統表彰，金喜愛笑言母親知道她獲得表彰後感到很高興，感覺自己做了孝順媽媽的事，玄彬就表示獲得表彰感到很光榮，又說：「我會努力成為把不同角色和故事傳達給大家的演員，還有我們國家的大眾文化藝術在全世界獲得很多愛戴和關注，我也希望能幫上一點忙。」