未準備好拍拖！黃芷晴感激苗僑偉夫婦照顧爸爸

藝人黃芷晴、曾樂彤與導演彭秀慧在中環出席名錶活動。黃芷晴媽媽梁潔華年中過身，芷晴表示現時心情已經好好多，最難捱的時間是媽媽離世後的1、2個月，加上當時因疫情留在家中，相當不開心。她透露爸爸黃日華亦慢慢走出傷痛，近期帶爸爸去學習製作小手工整蠟燭，更要多謝苗僑偉夫婦照顧爸爸，她說：「三哥（苗僑偉）成日捉我爸爸出去傾吓偈，三嫂（戚美珍）就經常叫我哋去佢屋企食飯。」她又指爸爸戒煙仍需努力，近期也有踢波做運動，亦為了拍攝減磅，身形弗了不少。

現時單身的她坦言還沒準備好再拍拖：「媽咪生前叫我唔使心急搵錯對象，應該都仲有緣分啩。」

而曾樂彤即場試戴了一隻6萬元的名錶，自言是人生戴過最貴的手錶：「自己最貴嘅錶都係1千蚊，唔係咁鍾意戴飾物，但係都有興趣去收藏。不過，驚太貴買咗都唔捨得戴，所以會重質不重量，如果買名錶一買就會買最好嘅。」又透露正努力儲首期希望買磚頭置業，疫情下少出街反而儲到錢。

----------------------------------------

「繽FUN星網」誠招各類有趣短片！

家有可愛貓狗，想同更多嘅人分享？

有橋有料，素人想一片成名？

立即寄片嚟： bunfun@on.cc