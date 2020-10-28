【我愛港漫】李彩華原來同司徒劍僑勁有淵源

近日九龍某大型商場嘅外牆掛出6幅漫畫廣告，畫風性感、惹笑，一度成為城中熱話，作品分別出自本地漫畫家甘小文和林祥焜嘅手筆。唔少藝人都好喜歡本地漫畫家和作品，等佢哋逐一介紹！

李彩華：「相信好多人同我一樣孩童時都有睇《老夫子》成長，我好喜歡佢簡單地透過幾格漫畫，就可以好完整咁講出一個好有意思嘅故事。至於本地漫畫家，因為司徒劍僑媽咪同我媽媽係朋友，當年佢推出《超神Z》時仲送咗一本親筆簽名版本畀我，我珍而重之收藏到依家。」

王鎮泉：「要揀本地最喜歡嘅漫畫家，我會揀陳某嘅《火鳳燎原》，因為大部分嘅男仔都鍾意三國，無論打機定係睇漫畫或者小說，但大部分都係呈現我哋知嘅古仔，但呢套係完全顛覆晒，佢會將已知道嘅事件重新寫過，等大家可以當係新古仔咁睇，我最唔鍾意人畫劉備一定係忠嘅，曹操一定係奸嘅，好單向，呂布大家都知好打得，但喺陳某世界入面就有智有謀，佢自己都話唔相信歷史係100%真嘅，同埋佢啲畫風好唔日係，好有濃本地漫畫嘅色彩。」

虞逸峯：「我本身好少睇漫畫，比較喜歡打機。不過喺我成長嘅過程中，好喜歡劉雲傑嘅《百分百感覺》，因為係少有嘅漫畫，以愛情元素為主，同埋漫畫裏面嘅主角，產生咗好多當時嘅潮物，好似波鞋同牛仔褲等等，而男主角Jerry嘅長髮係一個經典，當時我都有樣學樣。呢套漫畫後來仲被搬上大銀幕，改編成為電影，所以佢唔單只係漫畫界嘅經典，喺電影世界都有一定嘅影響力。」

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