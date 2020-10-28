【金鈴12星Ｘ萬希泉】關智斌經歷低潮學懂珍惜

繽Fun星網節目「金鈴12星Ｘ萬希泉」，一連十二集訪問不同星座的藝人，由「金槌拍賣官」金鈴主持，最新一集嘉賓是山羊座的關智斌（Kenny）。Kenny坦言以前自己的行動力好差，甚至有拖延症，對工作不是太上心，他說：「可能係細個，無論入錄音室、去片場拍戲，覺得係一個工作，對自己唔會有一個更加進步嘅要求。」其後終明白到原來所有作品是跟自己一世，他說：「睇番自己啲戲或聽番歌，有冇盡力自己心中有數，會因為咁而後悔。」

Kenny自爆曾經有兩年呆坐家中近乎零工作，知道歸根究底是自己根基做得不夠好，他說：「人係應該要經歷過一啲咁嘅時刻，有高高低低，先意識到原來之前嘅努力係曇花一現，只係一個泡沫，坐咗兩年，冇理由再坐二十年咁樣㗎喎。」此時有導演找他在內地拍電視劇，他意識到珍惜每個機會，他記得在珠海開工，當時他連助手都沒有，隻身北上，他說：「我要自己收通告，自己mark番嗰啲場次，甚至要自己去訂船飛，學整頭化妝，要試過呢啲經歷，先知道以前嗰啲唔係應分嘅。」

去年事業上曾經有少許挫折，但他處之泰然，他說：「我發覺可能係上天畀條更適合嘅路我，雖然行遠咗，或者有啲彎彎曲曲轉折咗，但可能出嚟結果係意想不到，可能更精彩。」