火熱鴛鴦浴　浪漫又銷魂

講起「Bath」呢個中文解做洗澡嘅英文，唔少人會即刻諗起鴛鴦浴。呢種活動之所以吸引，皆因場面既浪漫又充滿情趣，而且事後可以順便沖涼，夠晒方便！至於講到相關嘅成人作品，又係咪一樣濕氣極重呢？

重振雄風

想令男士振作起嚟，方法有好多，但四仔片廠就話一場激烈嘅性愛就得，好似Pulse喺2016年1月推出嘅《Naughty Bathtime》就係以此作主題。搵嚟Kim Tao、Melanie Rios、Diana Prince等幾位巨乳脫星演出，全片分為5個單元故事，內容都係講囡囡點樣令失落嘅男士重振雄風，當中以Melanie Rios主演嘅一段最精彩，講述佢男友體能試失敗，為咗安慰男友，佢決定施展渾身解散，畀男友可以盡情發洩，卻估唔到男友發威起嚟相當厲害，令佢高潮迭起！

嬌娃三人組

經典嘅AV作品除咗能夠引起AV迷嘅共鳴，仲要對AV迷有啟蒙作用，好似呢套由GOLDEN CANDY喺2007年4月推出嘅《Bath room #7》就被日本AV迷視為情慾啟蒙經典作品。片長68分鐘，搵嚟35G嘅夏川雫、35E嘅瀨咲露娜以及33C嘅姬川麗娜三位女優演出，雖然每位女優嘅演出時間只得二十幾分鐘，但因為浴室激情節奏夠緊湊，加上三位女優嘅演出都相當投入，令作品獲得極佳嘅銷量，更係2012年再版推出添。不過，夏川雫喺冇耐就宣布引退，瀨咲露娜及姬川麗娜亦先後淡出AV界，所以呢個三人組應該冇機會再合作喇！