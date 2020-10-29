吉時：下午3時至5時、下午5時至7時、下午7時至9時

凶時：上午9時至11時、中午11時至1時

宜：嫁娶、安床、納財

忌：栽種、伐木、移靈

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：3、5、7、0

幸運顏色：黃

生肖指數 是日吉星：猴

鼠：→ 別太依賴情人，嘗試拋開他的影子，獨立起來，會發現你的能力不僅於此。

牛：↑ 這天姻緣運不錯，遇上看來不像是你伴侶的陌生人，其實可能有發展機緣。

虎：↓ 今天風波不斷，可能會發生許多突發的事情，要時常抱持樂觀的態度呢！

兔：→ 在你感到極無助之時，有人對你伸出援手，令你十分感動！白色助運勢。

龍：→ 工作上因一時大意而招致失敗，宜汲取教訓，日後避免再犯，這才得益。

蛇：↓ 工作進入了難忍的狀態，面對的都是討厭的事，是時候想想未來的去向。

馬：→ 經幾天的假期後，回到工作崗位，頭腦有點不清醒，喝杯咖啡提提神再做。

羊：→ 今天你對自己的外表突然充滿自信，惹來旁人的艷羨目光。紫色能增運。

猴：★ 朋友對你的讚美或許使你感到尷尬，卻會為你帶來不錯的事業運勢呢！

雞：↑ 工作上不妨大膽改變固有的想法，會為你帶來好運，不拘小節才會有進步。

狗：→ 晚間運氣好轉，如被人誤解了的話，這個晚上你可以得到對方的諒解呢！

豬：↓ 是日沖煞，你正處於十字路口，小心考慮將來的重要性，別行差踏錯呢！

★：吉星

↑：升

→：平

↓ ：跌

十二星座 是日運程

白羊：人氣回升，正財及事業運亦回穩不少，有利求職、轉職及謀事等，發展機遇不乏。

金牛：精神狀態較佳，加上人氣持續較佳，出勤、公幹及海外項目等，進程將較平穩。

雙子：感情及親子關係甚佳，異性緣亦暢旺，有利增進夫妻感情，宜為生活增添情趣。

巨蟹：戀愛及事業運轉佳，多聯誼、多會友，可助招引戀愛及工作等良機，宜善用公餘。

獅子：工作壓力雖或較大，但體能回升，多休息及多運動，可助維持表現以及提高效率。

處女：人緣及桃花運持續回升，貴人運亦較佳，出勤、公幹及海外項目等，進展將較佳。

天秤：情緒回穩，家庭運回升，較能享受家庭及感情生活，宜善用公餘與身邊人多交流。

天蠍：辭令及思考力轉佳，有利增進與伴侶的溝通基礎和默契，宜善用公餘，多加交談。

人馬：工作及正財運回升，進度和表現將較平穩，求職、轉職或謀事等，亦可積極行事。

山羊：人氣、情緒及家庭運回升不少，親子及感情關係將較和諧，宜多聚會及多加約會。

水瓶：精神及情緒回穩，家庭運轉佳，士氣倍增，更能投入工作，爭取更佳表現和業績。

雙魚：社交運較佳，消閑活動多采多姿，若能多注意金錢及人事情況，將更能享受其中。

預測：下月初前，宜檢查及維修運輸、電子及通訊器材及系統等。