網友「追殺」 被迫神隱　肖戰熱心公益為復出

去年憑《陳情令》爆紅的大陸男星肖戰，年初因「227粉絲舉報風波」，工作全面叫停，被多個代言公司遺棄，沉寂大半年，損失逾億元收入。久未露面的肖戰人氣依然高企，有指年底將強勢回歸娛樂圈。早前他撼贏舊拍檔王一博奪《最美公益大使》榜首，又於《2020亞太區最帥面孔》入圍名單中排首位，為復出之路打下強心針。

忠實粉絲幫忙洗底

不少明星會用自己的影響力和號召力參加公益，肖戰雖被迫神隱大半年，但一班忠實粉絲對他不離不棄，還為他做了不少公益活動。肖戰今次獲《最美公益大使》意義重大，不單展示他的善心，還間接洗走他的負面新聞，這對被黑粉「追殺」的肖戰大有幫助。肖戰力壓第二位的王一博奪冠，排第三的同樣是人氣偶像蔡徐坤，而女星中排名最高的是獲第六位的迪麗熱巴。此外，《2020亞太區最帥面孔》入圍名單已公布，肖戰穩佔首位，韓國型男吳世勛緊貼其後，王一博排第三位。

新作反應正面

而肖戰與楊紫合作的電視劇《餘生請多指教》雖未知何時能播放，但日前推出了預告片，短時間內播放率已突破1.8億，可見二人的吸引力。另外，他於抗疫題材電視劇《最美逆行者》出演的單元《幸福社區》已播出，反應理想！他出演的軍旅題材《英雄歲月之王牌部隊》亦將面世。

肖戰因227事件受盡網絡暴力，事緣有讀者在網站上載了肖戰主演的《陳情令》改編版，將角色女化，引起他的粉絲不滿，不停攻擊該網站，導致網站被刪除。之後該網站網民群起抵制，肖戰被迫「消失」幕前，有網民更狂語「有肖戰就不買」，叫他「滾出 娛樂圈」，個人名譽受損。代言商為免被連累，紛紛將他代言的產品下架、消 取他的廣告代言， 估計肖戰的損失高達逾億元。

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