畢業騷68萬人次觀看！白石麻衣告別乃木坂多次爆喊

日本人氣女團乃木坂46一姐白石麻衣昨晚舉行網上畢業演唱會《NOGIZAKA46 Mai Shiraishi Graduation Concert ～Always beside you～》，原定7時開始，但因登入網站的粉絲太多，導致網絡大擠塞，開騷時間被迫延遲半小時才開始。

開場由生田繪理花及松村沙友理擔任旁白，乃木坂全體成員登場，揮舞寫上白石麻衣的毛巾大搞氣氛，主角白石麻衣演唱《滑浪女孩》響起序幕。演唱會期間各成員分別說出對白石麻衣的感受，大讚她溫柔、美麗、堅強，是大家憧憬的目標，各成員輪流跟白石麻衣合唱，成員無不眼泛淚光，白石麻衣亦忍不住多次爆喊，不時以手拭淚，一度要落台補妝。Encore時播出白石麻衣9年來的歷程，讓粉絲重溫，最後白石麻衣與一個個成員擁抱告別，一眾依依不捨笑中帶淚，然後白石麻衣與9名1期生成員登上開篷巴士離去，為白石麻衣的9年乃木坂46演出生涯劃上句號。

白石麻衣今年1月宣布離隊，原定5月舉行畢業騷卻因疫情被迫延期，延至昨日在網上舉行直播畢業演唱會。本次演唱會單是日本國內合共售出22.9萬張門票，海外包括香港、澳門、台灣、新加坡及內地，估計售出1萬張門票，共3萬人次觀看，日本及國外合共68.7萬人次觀看。