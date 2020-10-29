東方日報C1：周冬雨稱霸《亞洲》連擸9個影后

李炳憲在《亞洲電影大獎》稱帝，周冬雨封后，憑《少年的你》合共9度奪得「最佳女主角」。

內地女演員周冬雨憑主演電影《少年的你》，橫掃東南亞多個電影頒 獎禮，昨日又於本屆《亞洲電影大獎》封后，合共9度奪得「最佳女主角」，成績較當年《証人》張家輝7奪影帝更見輝煌！可惜成為影壇天之驕女，卻獨缺愛情滋潤。

由於新冠肺炎疫情關係，《第14屆亞洲電影大獎》早前宣布押後舉行日期，最終更取消原本於釜山舉行的實體頒獎禮，昨午改為網上預錄公布賽果，但製作仍然認真。大會邀來頒獎嘉賓包括惠英紅、黃景瑜、韓國名導李滄東及日本著名演員役所廣司等，位位重量級。周冬雨不負眾望，擊敗大熱對手、韓片《82年生的金智英》的鄭有美，成為本屆影后！她在錄影片段中談得獎感受，非常榮幸得到大家認同：「感謝評委對我的鼓勵，感謝《少》片監製許月珍、導演曾國祥以及每位工作人員，這份榮譽是屬於他們的，期待將來與你們相聚。」

繼父擔泥養大成就星途

這位年僅28歲的內地影壇當家花旦，去年已躋身「福布斯中國名人榜」，但背後有一段相當感人的辛酸往事！據知，周冬雨小學時生父意外離世，母親改嫁後再生小孩，一家五口生活捉襟見肘，周母要穿珠仔賺外快，繼父則瞞着家人到地盤擔泥養家。當知道繼父如此偉大，周冬雨不禁喚「爸」，父女倆相擁而泣，難怪她成功脫貧後，首要是為家人打造一所「5星級的家」。

《少》片令周冬雨事業更上一層樓，去年起更讓她在中、港、澳等地先後9度封影后，包括《第35屆大眾電影百花獎》、《第39屆香港電影金像獎》及《第4屆澳門國際影展》等，片約頓時如雪片紛飛，然而感情生活卻歸零！年前與大學同學兼男友田明鑫分手後，她先後與余文樂及李易峰等傳過緋聞，但最終未能開花結果，有指她飄忽性格，成為感情生活的障礙。

至於本屆影帝殊榮，由韓國演員李炳憲憑電影《南山的部長們》奪得！他擊敗「柏林影帝」王景春，相隔4年再獲同一獎項，並以英語致謝：「感謝大會頒這個獎給我，謝謝《南》片台前幕後，我謹代表大家接受這個獎項。戲內所有演員產生的化學作用，促成了今次我得獎的主要原因。下一個獎項，我希望能親身見到大家。」

拍檔贏「最佳新演員」

其他獎項方面，內地導演王小帥憑執導《地久天長》成為本屆「最佳導演」，易烊千璽則憑《少年的你》獲得「最佳新演員」，不忘多謝導演曾國祥及台前幕後，承諾日後會更加努力。而韓國電影《上流寄生族》以大熱姿態獲得「最佳電影」。

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