初為人母嗌神奇！囡囡滿月　鄭伊娜晒BB寫真

藝人鄭伊娜（Ena）上月為老公潘敬祖（Felix）誕下一女「豆豆B」，現時忙於照顧BB嘅佢哋，趁住BB滿月，喺社交網上載BB初生寫真靚相。Ena同囡囡齊齊着住粉紅色母女裝，而Felix則錫錫「前世情人」，場面溫馨，Ena留言：「好多謝你選擇來到我們家做我們的女兒，我們也正式開始人生的新一段旅程！迎接每一個不簡單的考驗！這個月你讓我們變成幸福的熊貓！爸媽祝你健康茁壯成長，做個快樂的小天使。」

Ena接受東網電話訪問，表示初為人母感覺好神奇，雖然照顧BB過程有啲辛苦，但都非常享受：「平時聽人講就聽得多，但到自己照顧BB真係發覺唔簡單，好多謝老公同屋企人幫手，老公都幫我手餵奶同換尿片。我依家係餵人奶，但真係唔容易，因為餵完冇耐其實佢又要食，我呢兩日加埋都瞓得3個鐘，係辛苦，但值得，因為睇住佢成長，我同老公依家係幸福嘅熊貓。」問到Ena有咩難忘事，佢話依家BB經歷「百日喊」階段：「佢依家一到夜晚12點就會喊，睇見佢咁都好心痛，我哋想盡辦法去安慰佢，我諗呢段經歷我呢一世都記得！」

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