【空姐大揭秘】嚴選10位最喜愛明星客　有人發難鬧機長

空中服務員經常都會遇上奇人奇事,最近就有空姐喺開Live大揭秘,分享「最討厭」及「最喜愛」10大明星客!

佢話曾過有兩公婆藝人帶細路飛返去家鄉,有空服就叫呢位女藝人可唔可以借一借位時,對方竟回應:「咁窄,點行啫?」佢透露呢位女藝人已經淡出咗娛圈,平時就好似好Nice!另一位以「大笑姑婆」見稱,有個空姐係佢粉絲,但每次呢位明星都瞓咗覺,咁落機時就希望可以影張相,呢位女明星就好晦氣話:「影喇影喇咁想影…」令呢位粉絲即時割席!又有位「豪門千金」坐頭等時每5分鐘就call light一次,但就問啲雞毛蒜皮嘅事!不過講到最惡頂,係有位明星每次都會對機組人員惡言相向,成口粗口,仲有次發難鬧機長:「You are just my driver!」

佢又提到有啲趣怪藝人,曾有位男明星走去廚房同人講:「我今日好攰,唔影相唔簽名,ok?」點知啲年輕空服都唔知佢係邊個!另有位巨星想行去廚房,但佢唔係講「excuse me」,而係話:「I just want to pass away!(唔該畀我離世)」令人爆笑!而張國榮簽名時更令到空姐面都紅晒,仲搞到個空姐急尿添!

至於10大空服「最喜愛」明星客係邊個呢?

第10位 王菲 林峯 黃宗澤

嗰時仲係啟德年代,當時仲係可以喺機上買煙,咁經理人就幫佢買咗條煙,落機等行李時,佢就踎喺度食煙!感覺好有個性、我行我素、好溫柔,影相簽名都有求必應,行為好鄰家少女孩!而林峯黃宗澤都好好,冇架子!

第9位 張學友

經理人好識做,去定頭等廚房同定啲空姐講學友好攰,所以唔影相喇!點知回程都係同一班機,經理人再去同空姐講學友唔係好攰,影相簽名絕對冇問題!

第8位 李心潔

唔係扮嘢,好有文青Feel,好照顧繼女,「佢先生出軌嘅時候,佢都好淡然冇同記者朋友亂噏無謂!」所以覺得佢成功係有原因!

第7位 梁朝偉夫婦

有位空姐同梁朝偉介紹自己係馬來西亞籍,梁朝偉就放下戒心好暢談咁講:「你知唔知我去日本滑雪戴住晒眼鏡裝備,好多人唔認得我,我不知幾爽!」仲主動去廚房同空姐傾偈,但唔係溝女嗰隻,好有風度!反而另一位天王簽名就木無表情!

第6位 陳奕迅

臨落機時,啲機組人員逐個走埋去影,雖然佢真係好攰,都依然勉強露出笑容,畀空姐印象非常好!

第5位 周潤發

以前唔係好似依家咁有iPad知道有咩藝人上機,所以當時發哥被fans包圍遲咗上機,即時同機組人員講對唔住!

第4位 任賢齊

係好好先生,意想不到咁好,太太同小朋友坐商務艙,起飛後佢即刻走去餵小朋友食嘢,臨落機又去幫太太執行李,完全唔係扮出嚟!

第3位 張曼玉

自己坐頭等飛去巴黎,男友就要坐經濟客位,起飛後,張曼玉見男友隔籬有位,即走走陪男友,佢話當時一張由香港飛巴黎機票,大概18萬左右!而空姐都即刻將頭等餐拎起畀佢哋!

第2位 舒淇

唔會藐嘴冇架子,會同空姐講感情事,仲透露自己都曾經想做空姐,但唔夠高,又知道空姐嘅辛苦,好Sweet!

第1位 古天樂

超級靚仔,就連經理人都好靚仔,好有禮貌!

佢又開名大讚蔡卓妍、謝霆鋒、鄭伊健、陳慧琳及汪明荃等都係相當友善,仲話吳君如有好大改變,依家好斯文係好好媽咪,有次佢同外傭去外遊,會安排外傭坐商務位!

----------------------------------------

「繽FUN星網」誠招各類有趣短片!

家有可愛貓狗,想同更多嘅人分享?

有橋有料,素人想一片成名?

立即寄片嚟: bunfun@on.cc