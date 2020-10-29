【空姐大揭秘】嚴選10位最喜愛明星客　有人發難鬧機長

好人衰人都會畀人記得！

空中服務員經常都會遇上奇人奇事，最近就有空姐喺開Live大揭秘，分享「最討厭」及「最喜愛」10大明星客！

佢話曾過有兩公婆藝人帶細路飛返去家鄉，有空服就叫呢位女藝人可唔可以借一借位時，對方竟回應：「咁窄，點行啫？」佢透露呢位女藝人已經淡出咗娛圈，平時就好似好Nice！另一位以「大笑姑婆」見稱，有個空姐係佢粉絲，但每次呢位明星都瞓咗覺，咁落機時就希望可以影張相，呢位女明星就好晦氣話：「影喇影喇咁想影…」令呢位粉絲即時割席！又有位「豪門千金」坐頭等時每5分鐘就call light一次，但就問啲雞毛蒜皮嘅事！不過講到最惡頂，係有位明星每次都會對機組人員惡言相向，成口粗口，仲有次發難鬧機長：「You are just my driver！」

佢又提到有啲趣怪藝人，曾有位男明星走去廚房同人講：「我今日好攰，唔影相唔簽名，ok？」點知啲年輕空服都唔知佢係邊個！另有位巨星想行去廚房，但佢唔係講「excuse me」，而係話：「I just want to pass away！（唔該畀我離世）」令人爆笑！而張國榮簽名時更令到空姐面都紅晒，仲搞到個空姐急尿添！

至於10大空服「最喜愛」明星客係邊個呢？

第10位 王菲 林峯 黃宗澤

嗰時仲係啟德年代，當時仲係可以喺機上買煙，咁經理人就幫佢買咗條煙，落機等行李時，佢就踎喺度食煙！感覺好有個性、我行我素、好溫柔，影相簽名都有求必應，行為好鄰家少女孩！而林峯黃宗澤都好好，冇架子！

第9位 張學友

經理人好識做，去定頭等廚房同定啲空姐講學友好攰，所以唔影相喇！點知回程都係同一班機，經理人再去同空姐講學友唔係好攰，影相簽名絕對冇問題！

第8位 李心潔

唔係扮嘢，好有文青Feel，好照顧繼女，「佢先生出軌嘅時候，佢都好淡然冇同記者朋友亂噏無謂！」所以覺得佢成功係有原因！

第7位 梁朝偉夫婦

有位空姐同梁朝偉介紹自己係馬來西亞籍，梁朝偉就放下戒心好暢談咁講：「你知唔知我去日本滑雪戴住晒眼鏡裝備，好多人唔認得我，我不知幾爽！」仲主動去廚房同空姐傾偈，但唔係溝女嗰隻，好有風度！反而另一位天王簽名就木無表情！

第6位 陳奕迅

臨落機時，啲機組人員逐個走埋去影，雖然佢真係好攰，都依然勉強露出笑容，畀空姐印象非常好！

第5位 周潤發

以前唔係好似依家咁有iPad知道有咩藝人上機，所以當時發哥被fans包圍遲咗上機，即時同機組人員講對唔住！

第4位 任賢齊

係好好先生，意想不到咁好，太太同小朋友坐商務艙，起飛後佢即刻走去餵小朋友食嘢，臨落機又去幫太太執行李，完全唔係扮出嚟！

第3位 張曼玉

自己坐頭等飛去巴黎，男友就要坐經濟客位，起飛後，張曼玉見男友隔籬有位，即走走陪男友，佢話當時一張由香港飛巴黎機票，大概18萬左右！而空姐都即刻將頭等餐拎起畀佢哋！

第2位 舒淇

唔會藐嘴冇架子，會同空姐講感情事，仲透露自己都曾經想做空姐，但唔夠高，又知道空姐嘅辛苦，好Sweet！

第1位 古天樂

超級靚仔，就連經理人都好靚仔，好有禮貌！

佢又開名大讚蔡卓妍、謝霆鋒、鄭伊健、陳慧琳及汪明荃等都係相當友善，仲話吳君如有好大改變，依家好斯文係好好媽咪，有次佢同外傭去外遊，會安排外傭坐商務位！

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