舌針治百病　無效絕不收費

【特約報道】孫氏舌針療法，意指利用針灸刺激舌上穴道，對治療多種病症如情緒、呆滯等都有功效。孫介光教授是「舌針之父」，曾推出《實用舌針學》及《舌針解百病》等著作，他表示，舌針可令各種難治之症的患者重燃希望，並強調「不見效可以調頭就走，絕不收費」，也可預約出診。

大量科研證療效

舌針療法是由孫介光教授及兒子孫雪然醫師於80年代發明，據孫教授指出，人類的舌頭滿布穴道，他在30多年的臨床實踐中，先後在舌上發現與人體相對應的40多個穴位，逐漸發展成一套有系統的舌針療法，並在美國、德國、加拿大、英國等西方主流醫學雜誌以及《中國針灸雜誌》發表了大量有關以舌針治療兒童流口水、自閉問題、小兒腦障礙、視力障礙等症狀的科研成果。大量臨床研究表明，舌針具備有效性、科學性、安全性，對口眼歪斜、肢體活動不靈、記憶力減退、面肌麻痺、智力低下、基因缺損、呆滯、憂鬱、嗅覺、視覺障礙、月事不適、功能障礙、失眠、痛症及柏金問題致吞嚥困難、流口水、語言不清、延髓功能障礙等問題有顯著療效。由於舌頭是由肌肉構成，針刺只會引起少許痛楚，整個過程不到1分鐘，小朋友於施針前可先讓家長試針體驗。

可治肺問題後遺症

25年前，香港有報章以整版篇幅刊登了新華社撰寫的長篇通訊「治療疑難病症的新希望——孫介光首創神奇舌針療法」，當中指出，孫教授的診所有規定，不見效可以調頭就走，絕不收費。此消息在內地發表的同時，新加坡、馬來西亞、台灣等地傳媒亦同時刊載，引起華人世界很大回響。時至今日，在新型病毒肆虐世界之際，孫氏舌針再次承諾治療一些疑難症實行無效不收費，希望可幫助到更多病人。孫教授表示，如果不幸患上新型病毒，舌針可提高心肺功能，患者不妨一試。孫氏舌針誕生至今已40餘年，治療過數十萬病人，至今未發生過一宗後遺症。據報載，香港、台灣、內地、印尼、新加坡等地影視名人、富豪，甚至是諾貝爾獎得主崔琦、「歐元之父」羅伯特‧蒙代爾都曾到孫氏舌針看症，一些人更因為治病而移民香港，可見舌針的功效受大眾認同。

難治問題現曙光

【Case 1】

【出現小腦問題及柏金問題的霍先生，以前是個喜愛打網球及高爾夫球的運動健將，問題已有兩年，令他非常沮喪，小腦問題導致手腳不協調，要坐輪椅，並影響肌肉及眼球活動，甚至吞嚥也有困難，加上面部肌肉不調，以致面無表情。兩年間，霍太為他訪尋名醫，但醫生只建議食藥，沒有辦法醫治。有朋友介紹他找孫教授，上個月第一次進行舌針，之後說話明顯變得清楚，反應有進步，而且表情都有改善。孫教授表示，霍先生每星期針灸3天，上、下午各針1次，到20次會發現有很大進步，可以吞食物及慢慢走路。

【Case 2】

鄭氏夫婦帶着22個月大的兒子星星前來接受治療，其先天腦結構有問題，發育比同齡小朋友遲緩，還未可穩定站立，曾進行物理治療、言語治療等，後來在朋友介紹下，前來找孫教授進行舌針治療，兩個月前第一次做，至今做了60多次，最明顯的變化是行路方面，內八字腳改善了，接近可以行到直線！由於物理治療師曾講過，要行多些才有改善，兩夫婦沒想過進行舌針後可以有這麼明顯的效果，覺得很鼓舞，並會繼續療程。

【Case 3】

71歲的施小姐受眼、面抽搐問題困擾，去年5月找孫教授做舌針治療，每星期3次，年尾已經有明顯效果，抽搐的情況輕微了，次數也減少了。及至今年年頭，她因為心臟出了問題，眼又再抽搐，加上疫情令她出現情緒問題。西醫給她減壓藥、抗情緒藥，但沒太大幫助，她再次找孫教授，發現是面部出了問題，經舌針治療後，眼的抽搐減少了，而且感覺放鬆了。

舌針之父孫介光簡介

孫介光及兒子孫雪然曾被美國和日本醫療機構聘為客座教授、研究員，在美國及日本進行講學和科學研究。

孫介光教授曾在美國哥倫比亞大學核磁共振上做了第一個舌針對人類視覺的影響的實驗；1999年被香港大學香港賽馬會磁共振工程中心聘為研究員，並為其成立香港大學舌針研究所，更被香港政府引入為優秀人才；之後，他又聯同香港大學李嘉誠醫學院著名兒童腦科黃珍妮教授，在香港瑪麗醫院、大口環根德公爵夫人兒童醫院、養和醫院、聖保羅醫院、廣州中山醫科大學等機構，採用世界最先進的正電子掃描及核磁共振技術，進行神經科疾病、中風及眼科疾病的研究。兒子孫雪然也被香港大學聘為助理研究員參與課題研究。

孫氏舌針療法曾在中央電視台、新華社、中國新聞社、香港各大報刊、電視台、英國路透社、《泰晤士報》、《國家地理雜誌》、Discovery Channel等著名媒體刊載和播出。孫氏舌針在數十年間取得顯著成果，包括繪製出世界第一張舌針穴位圖、發現舌下襞腫與腦病的關係，以及舌下陽性物與四肢脊柱各部疼痛及全身疾病的關係，並出版了世界第一部孫氏舌針的專書《實用舌針學》。

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