畢彼特與索模Nicole傳分手　知情者：佢哋從未認真過

56歲荷里活男神畢彼特（Brad Pitt）與27歲德國模特兒緋聞女友Nicole Poturalski 8月傳拍拖，二人被影到在法國密會。近日有傳二人已分手。結束兩個月短暫戀情！

上星期，Nicole被傳媒影到與老公Roland Mary以及大班朋友在柏林食飯。因而被傳Nicole與畢佬已分手。據知畢佬與Nicole幾星期前分手，而他們的關係從未認真過。查實畢佬與Nicole傳緋聞後，二人一直都未有證實或否認過。而Nicole昨日於社交網上載床上做運動的自拍照時亦未有提及分手一事。只留言說：「只係撐多一陣...」上月中，Nicole在社交網上載短片控訴遭到網絡欺凌，稱不停收到充滿仇恨的言論，令她很傷心。她表示收到很多無禮的留言，不明白為何這些人會愛留下仇恨言論，他們留這些言論可以得到了甚麽？又稱她永遠都不明白這些人的思路，實在令她感到很傷心，並指網民可以不追隨討厭的人的社交網，這是很簡單的事，希望大家可以更善良。

自傳與畢佬搭上之後，令Nicole知名度大增，更被傳媒起底踢爆她已婚，與柏林開餐廳的68歲老公Roland Mary結婚多年並育有一名7歲兒子。當時有傳他們的婚姻是開放式，Roland唔介意老婆拍拖。而他的餐廳更有得賣畢佬與前妻安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）出品的紅酒。