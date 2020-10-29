網上節目獲賞識　方紹聰畀拍檔鬧到喊

方紹聰（奶仔）、盧峻峯（阿Lo）主持的網上節目，贏盡口碑，奶仔更因這個節目獲無綫監製賞識，將主持節目《野外步出》，對於拍檔有如此好的發展，阿Lo不但沒有絲毫妒忌，還特別於這個節目的「番外篇」提起此事，並恭喜對方有好的發展。鏡頭前後奶仔與阿Lo都是好拍檔，阿Lo還直言起初只是想擔任一個輔助的角色，執行導演、剪接的工作，但奶仔卻集集拉他到幕前，令不少朋友都知道他有份搞這個節目。

談到拍攝節目的辛酸，奶仔自爆曾被阿Lo鬧到想喊：「初初拍嘅時候，真係畀佢鬧到一文不值，佢係癲到會行埋嚟閂機...」阿Lo即很有默契接着說：「你喺度講乜嘢呀，講呢啲接唔到，冇人睇㗎！」奶仔笑言：「就係咁，好彩我33歲，如果唔係，真係畀佢鬧到喊，不過佢係對事，就算難聽、難接受，都係為件事好，唔係人身攻擊，同埋都啱嘅，就去改善。」

----------------------------------------

「繽FUN星網」誠招各類有趣短片！

家有可愛貓狗，想同更多嘅人分享？

有橋有料，素人想一片成名？

立即寄片嚟： bunfun@on.cc