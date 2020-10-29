【健樂事】抗疫勿鬆懈　防流感侵襲

新冠肺炎陰霾不散，加上要提防冬季流感來襲，近期本港出現流感疫苗荒，據家庭醫生方玉輝指出，接種疫苗是預防流感及其併發症最有效的方法之一，但在一針難求的情況下，大家應在現階段建立良好的生活習慣，以提升身體抵抗力。除了繼續戴口罩、勤洗手外，留意以下7項細節，做多一步，同樣可避免給病毒有機可乘！

1.手濕要抹乾

洗手可預防交叉感染流感病毒，但方法要正確，洗手時間太短，梘液未起泡已沖掉，潔淨功效會被削弱。洗手後必需徹底抹乾手，因雙手濕漉漉，較易再次黏上細菌。

2.聚餐用公筷

受疫情影響，應減少聚餐。與親朋同枱食飯，最好使用公筷、公匙來夾餸，以減低感染病毒的機會。

3.補充維他命

不少食物都有助加強身體的抵抗力，如橙、檸檬等含豐富維他命C，有助對抗體內自由基。至於紅蘿蔔、木瓜等橙紅色蔬果含胡蘿蔔素，它會在人體內轉化成維他命A，有助保護眼睛、口腔、呼吸道等黏膜組織，是身體抵禦能力的第一道防線。

4.心境要放鬆

有研究指，心情欠佳、抑鬱者，壓力賀爾蒙皮質醇會飆升，繼而削弱免疫系統，所以每當覺得壓力纏身時，不妨透過聽音樂、做運動等方法，讓緊張的心情得到放鬆。另外，壓力過大，容易失眠，有機會影響生理健康。

5.做適量運動

做適量的帶氧運動，如游泳、跑步等，有助促進血液循環，而且當體溫上升，新陳代謝及免疫細胞便會活躍，對抗細菌自然事半功倍。另外，恒常運動亦可紓緩緊張情緒。

6.睡眠不可少

保持充足睡眠是維持身體健康的重要一環，有研究指出，每天睡眠時間少於7小時，患感冒的機會比睡了7小時以上的人高出1倍。

7.避免人迫人

在疫情威脅下，應避免前往人多擠迫或空氣流通欠佳的公眾地方。最好是留在家中，但與此同時，必需做好家居衞生，並要保持室內空氣流通。