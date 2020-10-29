【戲如人生】伊藤健太郎炒車傷人不顧而去被捕

23歲日本男星伊藤健太郎，涉嫌駕車撞傷人後不顧而去被捕。

23歲日本人氣男星伊藤健太郎，被爆炒車撞傷人後不顧而去，涉嫌違反當地道路交通法，今日被警方拘捕。

據當地傳媒報道，昨日下午6時多，伊藤健太郎駕車至東京涉谷時發生車禍，撞向一對騎電車的男女。伊藤未有受傷，電單車上的26歲男子手部擦傷，27歲女子則腿部重傷骨折，已送院留醫。目擊者透露車禍發生後，伊藤駕車不顧而去，但被後面的汽車響按追上，幾分鐘後他才返回現場。他今早已被警方拘捕，並承認出事後曾離開現場。

23歲的伊藤健太郎，2012年以藝名「健太郎」入行做模特兒，2018年參演改編漫畫的搞笑日劇《今日我至叻》上位後，正式改名「伊藤健太郎」，參演過新版《東京愛的故事》、真人版電影《飆速宅男》等。他客串上月播出男星織田裕二主演的富士電視台「月9」劇《金裝律師2》（Suits2），亦扮演撞車後不顧而去的角色。

伊藤有份參演的新片《炸豬排DJ揚太郎》、《穿着十二單的惡魔》分別於明日及下周五在當地開畫，電影公司暫時未有回應。而他有份演出的多個電視節目，已宣布暫停播出。