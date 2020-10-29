燦烈疑被前女友爆生活淫亂：偷食逾10次

韓國男團EXO的27歲成員燦烈今日被自稱是前女友的網民A某大爆花心及生活淫亂，引起網民熱烈。

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A某今日凌晨在網上討論區公開在燦烈家中拍的合照，並上載爆料文章，她指自己是曾與燦烈拍拖3年的前女友：「你可能以為我們是和平分手，突然看到這篇文章的你可能會很驚訝，但我也覺得被你欺騙了3年的自己又骯髒又醜陋，在2017年10月底左右，你主動聯絡我說是通過朋友拿到我的電話號碼，我們和其他情侶一樣經歷曖昧的過程，在收到你的表白之後，我們開始認真地交往，到了最近準備迎接3周年才知道這個令人震驚的事實。」

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A某指燦烈3年來曾暪着她偷食：「在我睡着、甚麼也不知道的時候，你總是和新的女伴們淫亂地玩耍，當中包括無數的女團、網紅、直播主持、舞蹈員和空姐等等，所有人都知道你生活淫亂的事，就只有我被蒙在鼓裡，真的只有我和你的粉絲不知道吧。」A某又說：「我曾講笑說過要偷食不要被我發現，但原來你真的暪着我偷食很多次，就只計我聽到的已經超過10個人了，你至少不要碰我的朋友嘛。」

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文中亦講到燦烈在兩人分手後曾打電話給A某作出挽留，當時A某提到她聽說燦烈一腳踏幾船的事，對方卻沒有否認，A某又指因為有其他受害人想聽燦烈如何解釋，所以有將通話內容錄音。

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文章現時已被刪除，而所屬的SM事務所暫時未有回應。在爆料文章公開後，有網民上載燦烈與女團BLACK PINK成員Rose疑似被爆料網偷拍的約會照，但其後網友證實該照片是合成照，並非爆料網所拍的照片，而爆料網方面今日透過社交網指對於合成偶像的照片並加上他們的標誌，用來散布假新聞對行為，他們會採取法律行動追究責任。