美國真人騷家族Kardashian成員Kim Kardashian天王老公Kanye West於7月時自爆2月時確診新冠肺炎,而家族另一成員女星36歲的Khloe Kardashian最近在家族真人騷節目《Keeping Up With the Kardashian》(KUWTK)中自爆染疫!

在片段中Kim指一家都好焦急等待妹妹Khloe的新冠檢測結果,她說:「我直覺話畀我知佢確診,因為佢好病。真係令我好驚。我睇得出佢好驚亦好緊張。」之後Khloe與她們視像交談時透露自己確診。臉帶倦容的她向家人說:「剛發現我中咗新冠肺炎,我一直喺自己房內。將會冇事,但情形唔好咗好幾日。」而她透露自己的病徵包括嘔吐、打冷震、咳嗽、潮熱以及嚴重頭痛。暫時未知Khloe何時患病?

而近日已康復的Khloe在大溪地與家人為家姐Kim慶祝40歲生日。昨日,Khloe亦有貼於當地三點式自拍照。她留言說:「有史以來最好的旅行」