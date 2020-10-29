兩手揈揈食碗靚「麵」

趕時間吃飯，又唔想乾啃麵包，很多人都會選擇來一碗熱辣辣的麵條，近日坊間開設了不同主題的麵食專門店，有獨沽一味的蟹麵、日式拉麵、本地風格創意即食麵和越式的Pho等，無論咩時間都可以食一碗靚麵。

金黃蟹麵

將於11月中在尖沙咀開幕的「上三兩」，以蟹麵作主角，正值11月大閘蟹最是肥美，餐廳會選超過150克的3両重大閘蟹入饌，利用一定比例蟹乸和蟹公的蟹粉製作，麵食包括有超過12隻大閘蟹蟹粉的特濃蟹粉松葉蟹肉拌拉麵，用魚湯配搭的上三兩蟹黃魚濃湯掛麵，每日限量5份的原隻花膠釀蟹粉拌寬麵等。另外還有各式小食，如蟹粉黃魚餛飩、煙熏蟹粉太陽卵鱘魚子等。

立食拉麵

大阪過江龍Ramen Yaichi近日於將軍澳落戶，主打醬油拉麵，師松村貴太師傅是連續五年在大阪排名第一的醬油拉麵師傅，於日本有8個拉麵品牌。本地以招牌貝汁醬油再加上不同的醬油和自家製調味魚油或蒜油，包括瀬戶內海小魚乾、和歌山横縞鰹魚、鹿兒島黑豚肉碎以及青森的大蒜油4款口味，加在貝汁昆布湯內，清鮮美味。麵條和湯底加上日本直送的慢煮三和豚肉叉燒，相當滋味。最特別餐廳是立食店舖，食完就走得，最啱繁忙的香港人。

創意即食麵

旺角開設的筷趣一町，就以港人最愛的即食麵為主，當中包含了西式和日式風味的創意設計，如野菜炒肉片即食麵，就淋上章魚小丸子的燒汁調味。啖啖煙肉香的意式卡邦尼即食麵配溫泉蛋、升級的芝士焗活波士頓龍蝦等。最有趣是客人可以揀「自選一町」，做法如車仔麵，自己揀麵條、配料和湯底，隨時可拼配上獨一無二的靚麵。小食方面就有紫番薯鮮蝦沙律配脆蝦片和西班牙原條10吋八爪魚卷等，令即食麵都可以變成高級料理。

過江龍Pho

在馬來西亞已有32年歷史的Pho Vietz，近日在沙田開設首間海外分店，招牌的生牛肉湯河，湯底以60公斤的牛筒骨、牛腩及12種越南香料以慢火熬煮12小時，啖啖精華，每日只供應250碗。另外還有招牌熟牛腩湯河、招牌四寶湯河等，當中還加入馬來西亞直送的醬汁、自家製泡菜和魚露。除此之外，還有特色的酥炸牛油雞翅及越南炸春卷等，邊吃邊來一杯青檸梳打或鹹檸七，超爽！