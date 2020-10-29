舊愛晒攬女照！馮盈盈講前度「婚訊」：結咗都可以離

由前港姐馮盈盈（FYY）主持嘅J2節目《#後生仔傾吓偈》日前以「前度結婚了」為主題，早前FYY與拍拖4年的醫生男友「寶寶」鍾文浩（Martin）分手，最近網上就出現疑似鍾文浩嘅擬結婚通知書，當時FYY表示自己冇回應，亦都冇祝福，後來Martin都發聲表示未打算結婚，不過在其社交網上就出現與長髮美女的合照，令新戀情曝光！

雖然係流料，但FYY喺節目上再次回應前度「婚訊」，佢開玩笑指：「結咗都可以離，係未先？所以，唔係咩大不了嘅事。」佢再被問到「如果前度結婚你會唔會去？」，FYY就表示一定會去：「我仲會扮到最靚！」她又笑指：「我不會特登扮到好靚，但係我控制唔到都冇辦法。」

講完笑後，馮盈盈就認真指如果前度結婚，自己會大方祝福：「只是因為新聞是假的才不多作回應，不是因為我小器、酸爆及呷醋。」

馮盈盈與鄭衍峰緋聞仍然傳得熱烈，不過未有承認情侶身份，反而作為圈外人嘅Martin就可以愛得大方，繼早前與長髮美女合照後，日前Martin正式在社交網公開新戀情，他在限時動態放上一張全身合照，站在海傍日落前的他攬實身旁靚女的纖腰，並在照片上標記「#Sunsetlover」，意指日落戀人。

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