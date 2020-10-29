全新鞋履訂製服務　訂製成品率先預覽

1929年創立的意大利高級鞋履品牌a.testoni，80多年來一直堅持採用最傳統精湛的製鞋工藝打造出傲視同儕的男士鞋履設計。除了保持意大利製鞋傳統技藝外，品牌亦積極帶來創新發展模式，好似於製鞋歷史中源遠流長的個性化訂製服務（Made To Order），以往不少高級鞋履品牌都有提供此尊貴服務，但顧客往往都要到「收鞋」一刻先會知道成品最終樣貌，對於三心二意又不擅於配搭的顧客就會有少少「棘手」，因此a.testoni今季除了推出個性化訂製服務外，更特別開發了相關應用程式，顧客可以於店內透過應用程式揀選鞋款、皮革、顏色、鞋帶、鞋墊、襯裡壓印及鞋跟雕刻等細節，以360度旋轉的3D圖像預覽自己所訂製的鞋履設計，從而將「貨不對辦」的風險降至最低。

a.testoni全新訂製服務分別提供4個鞋款供顧客選擇，當中包括：Milano Oxford、Milano Loafer、Ravenna Sneakers及Rovigo Driving Shoes。前兩者採用品牌專利縫合技藝Piuma Rapid，此技術源自傳統北歐爬山靴，可以讓鞋面及鞋底緊貼並直接收束縫合，故此鞋內沒有接縫及針孔，鞋墊完整平滑並為鞋款達致防滲水效果，每對採用此技術製成的鞋款均會於鞋底烙印上Piuma Rapid專利號碼，彰顯獨一無二的專利技術。另Ravenna Sneakers及Rovigo Driving Shoes則是品牌最百搭易襯之選，顧客更可以透過Made To Order訂製服務挑選Patina小牛皮、麖皮及鱷魚皮去製作，單單皮革及襯裡就已經分別有6種及4種顏色選擇，加上其他鞋邊裝飾及鞋跟膽刻等設計，可以輕易訂製出完全切合你心意且充滿獨特個性的鞋履設計。