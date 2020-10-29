唔再抗拒朋友做媒！湯怡孖「新歡」睇戲：感覺舒服

藝人湯怡與衛詩雅今日現身英皇院線進駐將軍澳商場「The LOHAS康城」的發布會，湯怡稱家住將軍澳，現有新戲院對她來說方便不少，又自爆最近有朋友為她做媒：「朋友好擔心我，經常會介紹男仔畀我，但我以前好抗拒，依家佢哋醒咗，會約一班人一齊睇戲食飯，睇驚慄片，夾個男仔坐我隔籬。（試過幾次？）試過一次啫，一班人舒服啲。（覺得個男仔點？）要相處吓先，順其自然。（個男仔有冇再約你？）有再約，但我想一班人。（對佢有冇好感？）感覺舒服，要相處，佢係圈外人。（你ready新戀情？）順其自然，可遇不可求，我想專注工作先。對方要理解我哋工作，同埋唔可以穩定見面。」

本月17生日的她，表示跟一班朋友慶祝，問到該異性是否有份為她慶生？她坦言：「以前的確係全女班，今年夾雜咗啲異性。（朋友介紹嘅男仔有冇送禮物畀你？）冇刻意。（送花呢？）成班人一齊夾錢送。不過如果包場睇戲會更有誠意，但要成班人一齊睇。（朋友逐個走，留低你兩個？）唔會，朋友知我唔鍾意。」她又強調不會讓異性獨留其家中。

至於衛詩雅笑言未有朋友為她介紹異性：「冇咁益我。」又指喜歡一個人去戲院看電影，尤其恐怖片：「朋友話最恐怖唔係套戲，而係你一個人去睇。我覺得睇恐怖片一定要去戲院同埋一個人睇，最好係包場。我都幾大膽，冇乜嘢驚。（去鬼屋你保護個男仔？）我覺得男仔驚過女仔，所以我隔籮嗰個人要好強，我又唔怕曱甴、蛇同蜈蚣，因為我住上水比較郊區嘅地方，經常會有，我用鑊鏟殺蜈蚣，打蛇要用竹，我屋企出面有地種番薯，不時有野豬添！我要努力搵錢，買一間野豬入唔到嚟嘅屋。」

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