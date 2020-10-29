軒仔換工人冇啖好食　關智斌大爆：佢其實好享受

藝人關智斌（Kenny）今日現身英皇院線進駐將軍澳商場「The LOHAS康城」的發布會，他透露第一次到該商場及戲院，住該區的他指以往要開車到中環或銅鑼灣區睇戲，現在方便不少，問到會否有意在附近再置業？他笑言：「為咗睇戲而置業，咁就太奢侈，會唔會太誇張同囂張。（你有幾多物業？）我冇數，交畀家人同會計處理。（多到數唔晒？）講錢傷感情。不過呢區幾好，但少車位。（投資車位？）冇投資車位，依家有錢都係買基金。（因為買夠物業？）我覺得買間屋好多嘢要搞，管理費又貴。我都係搵多啲錢先，積穀防饑。其實我想搞網店生意，但未諗到賣乜。」

另外，提到好友張敬軒下月在紅館開騷，是重返紅館開騷第一人，他說：「可喜可賀，對好多人嚟講好有意義，我都有一年冇去過紅館睇騷同表演。（但入場人數限一半。）可以開到騷，意義大過一切，一步一步來，希望之後觀眾可以除口罩一齊唱一齊嗌。（你會唔會自薦做嘉賓？）我會，我個人面皮好厚，但對方搵唔搵我係一件事，都要人哋啱先得。（張敬軒最近換工人姐姐冇啖好食。）都啱，佢食得清淡啲對佢喉嚨同身體都好，佢都肥咗一輪。（你帶啲好嘢畀佢食？）佢其實好享受，雖然佢喺社交網站寫到好哀怨咁，但佢其實享受。（佢犯賤？）係你講，我不作任何回應。」

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