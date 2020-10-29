靈敢侶情：愛•粗聲粗氣

照常理，家人最應得到彼此尊重、友善和溫和，但往往，你對朋友才會客客氣氣，當面對家人，你反而粗聲粗氣：「你咪鬼煩啦！」

一般人看到第一段文字，會立即想到批評：「不感恩不珍惜，衰格！」「因為視家人為理所當然」、「因為明知家人對自己不離不棄」、「因為明知家人總會原諒和包容」，總之，對家人不友善最錯，包容不友善的肯定最偉大。

不過，我不是這樣想。

出來社會做人處事，都必需要留一線，這除了是源於行頭好窄，無謂得失人最終自討苦吃之外，也是由於不安：你不會想別人見到自己最真實的一面，在同事面前抓腋下、在朋友面前用牙線、對上司說粗話、對鄰居表現粗鄙，不知對方會怎樣看你，然後在你背後說三道四。

於是，人便會寧願假一點，戴上假面具，這是一種自保。

但當你面對家人，一個或者一群陪着你長大、看着你成長的人，你放心多了。穿上那件凸顯車胎肚和拜拜肉的背心又如何？我知道媽咪不會跟樓下看更取笑我；對你粗聲粗氣點又如何？我知道哥哥你不會跟同事罵我「死八婆」。在家人面前，即使你再差再醜，腳底下仍然有一個安全網，因為你十分肯定：他們是真心愛你。

不被愛的人，才需要自保，才需要戴上客氣的面具。

有時被家人粗聲粗氣對待，心裏雖未必好受，但換另一個角度去看，你會否想家人對自己客客氣氣，表現生外？

不過，作為被寵着的你，既然領教過世途險惡，更加要時刻記住和珍惜家人的這份真，久不久要講句「唔該媽咪」、「老婆今晚啲餸好正」、「多謝老公陪我」、「老竇靚仔咗喎」。他們在乎你，一句甜美的說話便會更入心。

所以說，凡事有兩面，不要一來便批評別人，有時我想，愈會批評的人，可能是因為得到的太多，當你活在沒有外家沒有家人的人生，說不定便會看到事情的另一面。

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