車都揸埋喇！蔡思貝竟然未見過未來大姑奶

藝人蔡思貝出席運動品牌活動，以一身運動Look露腰又晒腿，弗到爆！受訪時，她透露正趕拍邵氏新劇《飛虎3》，因為需要極高運動量，令她大受挫敗：「我個人比較細粒，成套裝備好重，加上我哋係開真槍，有一定嘅重量，仲要拎住做打鬥場面，所以好困難。（有受傷？）有日拍完條頸係郁唔到，因為個頭盔太重，拍足一日唔小心閃親，之前都整親過條腰。」

思貝指立刻睇中醫做針灸，問到可有被男友胡鴻鈞照顧？她冧爆笑話：「已經有個可依靠嘅中醫。（幫手捽吓條頸都冇？）針灸就得啦，哈哈！」東網日前影到她揸住未來大姑奶（胡鴻鈞家姐）的名貴跑車出巡，問到是否借車去做針灸？她大笑否認，並解釋因為自己冇車，而出《飛虎3》外景時冇公司車接送，地點又比較偏僻，所以才借名車開工，同時她自爆未曾見過未來大姑奶：「佢唔喺香港，都要畀人揸吓架車。（融入男友家中？）唔係，我仲未見過家姐。（咁家姐知唔知你借咗佢架車？）知嘅！」再提到她之前揸車曾發生小意外，問到會否怕再「闖禍」？她充滿信心說現時有足夠駕駛經驗。

講到思貝今年孭起兩部重頭台慶劇《踩過界II》及《使徒行者3》，問到是否想衝擊視后寶座？她謙稱聽到大家有討論，就已經好感恩、好開心：「兩套劇個角色都差別好大，希望大家睇嗰陣見到唔一樣嘅我。（有信心攞獎？）大家談論、留意我就已經當攞咗獎，希望之後再接啲好嘅劇本。」

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