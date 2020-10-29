頹廢爸爸變拳王　周國賢同泰國男神打到爆缸

由周國賢﹑林明禎、趙善恆、盧海鵬、袁富華、張建聲和天才童星熊倬樂演出的電影《一秒拳王》，於戲中，周國賢進行大蛻變，激戰《出貓特攻隊》泰國天菜男神查朗桑提納托古（Chanon Santinatornkul），拳拳到肉打到爆缸，周國賢由一個頹廢爸爸，藉着一秒異能重新振作，為人生大平反！這是他首次挑戰爸爸及拳手角色，因拍拳擊鏡頭搞到周身傷。

這片是周國賢人生中最熱血的一部，歌手出道至今，曾參與過不少幕前演出，但今次就親身感受到拍戲導致工傷：「其實冇想太多，可能拍攝時我唔錫身，訓練時又有啲亂嚟，冇好好保護自己，搞到開鏡前已經傷咗髖關節（hip joint），我係負傷拍完呢部電影。」

周國賢感謝大家體諒：「可能有啲動作場面未能夠瀟灑自如，但係每個鏡頭我都係帶住痛楚負傷拍攝，不過我每一個鏡頭都堅持全力以赴，因為咁先可以對得住台前幕後嘅努力。」

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