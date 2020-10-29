TWICE上節目谷碟　Sana自爆曾沖涼暈倒被娜璉發現

韓國人氣女團TWICE本周一推出第2張正規專輯《Eyes wide open》，8名成員昨晚亮相MBC節目《黃金漁場》，而因健康問題停工的定延則未有參與錄影。

隊長志效談到她們從練習生時期開始便在公司上性教育課，她坦言知道性教育很重要，但沒想過會由公司來教，更是由韓國有名的性教育老師具聖愛擔任導師，當主持金九拉問哪位成員上堂時最積極發問時，全部成員都說是娜璉，娜璉即笑說：「在具聖愛老師任教的時候，最初只有女練習生參與，其後男女練習生都一起參加，非常有趣。」而志效又指除了性教育課堂，公司亦有安排她們上電腦科技課，教她們好好保護個人資料，防止密碼外洩。

日本成員Sana、Momo和Mina就表示她們的韓文進步不少，Sana更指現時已經可以用韓文寫歌詞，今次專輯更有親自參與填詞，又指最近和母親通話也會用到韓文，日本成員之間聊天時也會夾雜韓文。而Sana自爆本來喜歡洗澡洗很久，很享受浸半身浴，喜歡在洗澡時睇劇、看新聞和食雪糕，但娜璉就表示曾發現Sana在洗澡時暈倒：「浴室的門鎖着，但她一直不出來，因為我也要沖涼，便打開門進去看，就見到Sana暈倒了。」Sana就解釋當時是浸浴太久後感到頭暈，指娜璉是自己的救命恩人。