袁偉豪抗拒同張寶兒合作：連工都唔想返

藝人袁偉豪（Ben）作客TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》，大談成為創作歌手，推出新歌《你是你的另一半》的感受，他說：「其實唱歌係一直以嚟嘅夢想，冇諗過有機會用唱歌，成為我其中一樣事業，好似發緊夢，中間有一段時間唔再諗唱歌，想放棄，連結他都收埋，放喺度線都生銹，自己覺得好似唔識彈嘢，只係間中拎出嚟望吓，好灰㗎！支結他好似畀人拋棄咁。」

未婚妻張寶兒（Bowie）亦為Ben的歌曲填詞，Ben希望將來大家結婚，可以用此曲作為求婚歌、結婚歌，甚至婚宴上播放成長片段的歌曲，問到情侶檔合作時，他說：「有一期自己好抗拒，連工都唔想返，拍完嘢即刻想走唔想做訪問，我直頭覺得嗰個時期，自己唔係一個演員，因為我拍套劇減20磅，搞到半死，親身上陣危險場口，大家只會問Bowie擔唔擔心，第日嘅報道，全部都只係袁偉豪張寶兒，次次都係講感情事、拍拖同幾時結婚。依家我都要豁出去，我唔能夠再用咁大男人心態面對，既然出歌同踏入人生另一階段，都係開心事，不如自己唔好諗咁多無謂嘢。」

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