霍汶希被囡囡馴服變溫柔

謝霆鋒、容祖兒的經理人霍汶希（Mani），今日獲頒「2020年度最具影響力女性獎」，在頒獎禮論壇上，Mani跟大家一起探討關於30+女性社會角色轉變的話題，倡導尊重女性的自信重塑、突破和轉型。

作為金牌經理人，Mani身份非常多變，她也面臨很多不同的挑戰，認為每個人在不同階段都會有不同的嘗試，最重要的是不斷學習，才能發掘自己的另一面，她說：「我在英皇工作了二十七年，每五年都會改變一下，當了五年經理人後，我去學習當唱片部總監，後來在2011年申請到北京工作，做製作人。現在還有『媽媽』的身份，我之前很強勢，但現在被女兒訓練得很溫柔，這是一個人生的新課題，讓我變得更好！」

Mani表示每個品牌都需要營銷和突破，藝人也一樣：「最主要有好的作品，優秀的作品會讓藝人更有實力，突破自己，我認為藝人的宣傳和實力應該並存，因為紅起來很容易，但保持高水準很難得。」

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