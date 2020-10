IB攻略：3個 IB學生千萬不要做的事！

IB第一個學期即將完結,很快就會到校內計分考試,根據筆者IB補習中心6年的經驗,我們發現到有3個危險訊號,將會影響你的IB成績,筆者希望各位讀者能夠避免!

危險訊號1:臨急抱佛腳去考試

IB校內每個考試都是大學呈分考試,如果學生每次考試都是最後衝刺,晚上溫習,早上去考,注定會失敗。因為筆者之前出版的《IB Miracle Students》訪問到超過100位的40分以上的IB尖子,他們的共同點就是未雨綢繆,永遠不會是最後一刻才準備。他們通常早至少1個月前已經開始操練考試題目。如果你是臨急抱佛腳類型的學生,亦都希望在IB考試取得滿意成績,請改掉這個壞習慣。

危險訊號2:沒有目標

如果你問100個IB學生,你想要 IB 45/45 嗎?可能100個都會答:當然!但是,當中有多少同學真的會把這個目標寫下來,認真對待,可能只有個位數字的學生。這就是為甚麼歷年來,全世界拿到滿分的IB學生總是只有1-2%,100個考生只有1-2個學生會做到。筆者不是要所有IB學生都考滿分,而是將你的目標寫下來,例如你希望考入HKU的法律系,你不需要45分,但你的目標至少要42分。有了明確的目標,把它寫下來,每天提醒自己,並且採取行動,最後你一定可以達到你想去的地方。

危險訊號3:沒有將IB放在首位

每個人一天只有24小時,為甚麼總有些人可以比其他人取得更多?秘訣在於優先次序。學生如果希望IB成績考得好,你必須將IB考試放在首位,意味着你要犧牲其他和IB無關的活動。就如著名傳教士Adoniram Judson 所講的:There is no success without sacrifice.成功總是有代價的。如果你考試前還和朋友去吃喝玩樂,去球場打波玩耍,另一邊廂其他學生則埋頭苦幹,把10年的考試題目都做了,上天會賞賜IB成功給哪一位學生?相信答案呼之欲出。

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人,教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生,英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣