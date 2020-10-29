羅庚家中不停轉！阮兆祥惹新加坡女鬼跟尾返港

阮兆祥及黎耀祥主持的節目《雙祥見》大受歡迎，二人因而取代林盛斌（Bob），擔任myTV SUPER的代言人。而二人在新一集中分享在演藝圈中的獨有文化和親身經歷。

演藝界一般於假期節日最多活動，黎耀祥憶起有一年的除夕夜於可以筵開百席的海城酒樓夜總會與阿姐汪明荃﹑梅小惠等一起演出，演出完畢後需乘車回家，但由於當年香港於節日時均會封路，故找遍整個尖沙咀也找不到車，惟有拖着太太行了半條彌敦道至佐敦始找到車回家，不過沿途與太太拖手漫步而相當難忘。

談及「迷信」與圈中的文化關係，阮兆祥則分享了他一次的親身「驚」歷，曾有一段時間感覺運滯，剛好認識了一位師傅，便請他回家看看。師傅入屋後把羅庚放在茶几上，羅庚上的針便不停的轉動，他已心感不妙。及後師傅着他回房中迴避，然後便到家中的衣帽間作法。當時阮兆祥也坦言不敢看，只聽到像二人吵架一般的嘈吵聲及碰撞聲。後來師傅出來後再次把羅庚放在茶几上，這次便不動了。他問祥仔是否最近去過新加坡工作？阮兆祥對師傅知道感驚訝，師傅續說：「佢睇中咗你，所以跟咗你返香港，曾經扭過你嘅軚盤三次。」

阮兆祥聽罷亦心生寒意。最後該師傅幫「朋友」超渡讓她盡快投胎輪迴，事件此告一段落。

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