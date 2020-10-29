【18歲初戀到依家】陳安瑩做足多年配角安於現狀

有「傻姑」之稱的演員陳安瑩接受好友苑瓊丹訪問，她笑指苑仔是「大家姐」，因曾在劇集中飾演兩姊妹：「戲行好多前輩都係好錫我，好似鄧碧雲嘅媽媽係我媽咪嘅契娘，所以我叫佢做姨媽，而關德興師傅就係我契爺。我小朋友嗰陣，梁醒波、何非凡、李寶瑩呢啲前輩睇我唱戲，呢啲係好珍貴嘅回憶，但我都冇咩同人講過。」

安瑩就話冇靠人脈，自己考訓練班入行：「當年中五畢業屋企冇嘢做，電視剛播出招聘廣告，阿媽一句質埋嚟『又話去？』，我就同佢鬥氣『去咪去！』，咁就入咗行。我記得第一日上堂，我同考官講『我冇可能覺得自己唔得囉！』」

除了幕前演出，陳安瑩涉獵多個部門工作，多年來飾演配角，未嘗主角滋味，但安於現狀，為作品打拼：「因為一個金字塔得一個塔針，要下面啲底層推佢上去，我都有功勞，演員冇分主角定配角，都要演好場戲。」「爛做」的她笑言不是富婆，安於做演員崗位：「阿媽話30歲之前唔好結婚，呢句嘢入晒腦，依家男友係圈外人，咩名就唔好講啦！我哋係初戀，由18歲拍拖到依家，大家都冇晒結婚嘅欲望。依家佢長居內地，有朋友問我怕唔怕佢包二奶，我都諗咗一諗，自己照顧唔到佢，有人煲湯畀佢都唔錯呀？」

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