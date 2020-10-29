《MAMA》候選名單公開　BLACK PINK與BTS爭大獎

曾在香港、日本及泰國舉行的韓國年度音樂盛事《MAMA音樂頒獎禮》，早前宣布今屆將於12月6日在韓國舉行，受疫情影響，頒獎禮將以線上直播形式舉行，而候選名單今日公開，並於香港時間今午5點開始進行網上投票。

人氣女團BLACKPINK與男團防彈少年團（BTS）、EXO、Seventeen、TWICE、MAMAMOO、IU及宣美等一同爭奪「年度藝人」及「年度歌曲」兩個大獎，而BTS就與EXO及Seventeen一同角逐「最佳男團」和「最佳跳舞男團」兩個獎項，BLACK PINK、TWICE、Red Velvet、IZ*ONE及OH MY GIRL就齊齊爭「最佳女團」和「最佳跳舞女團」。

男新人獎方面，由CRAVITY、MCND、TOO、TREASURE及Wei角逐，SECRET NUMBER、woo!ah!、NATTY、cignature及Weeekly將爭奪女新人獎。女歌手宣美、IU、金請夏、女團少女時代隊長泰妍及MAMAMOO成員華莎一同角逐「最佳女歌手」，而姜丹尼爾、朴震榮、Zico、男團EXO成員伯賢及SHINee成員泰民則爭奪「最佳男歌手」。