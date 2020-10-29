同馬國明再續前緣！舊愛胡定欣講明唔會折散人哋

集合3大「視帝」和2大視后鬥戲的無綫重頭劇《白色強人II》在將軍澳電視城進行記者會。休息兩年再拍劇的「視后」胡定欣戲中介入馬國明與唐詩詠的感情。

馬國明與「前度」胡定欣繼3年前的《宮心計2深宮計》後再合作，兩人大方一齊受訪，定欣今次更介入馬國明的感情，她表示：「我哋感情之間的係有啲伏線，但係第一輯馬國明同唐詩詠嘅感情關係已經好穩固，我都同監製講千祈唔好寫我拆散佢哋，我都唔想做壞人。總之我唔會做對唔住fans嘅事，劇情方面我就唔透露太多。」在旁的馬國明則指劇情有交代他與唐詩詠的關係出問題的原因。

講到今次視帝視后齊鬥戲，馬國明表示各人的戲份分配相當平均，而胡定欣的加入與郭晉安對立，更把他在上一輯的理念推翻， 戲味十足。

另外，對於有傳馬國明向湯洛雯求婚成功，他說：「我都知大家心急，但係我真係冇時間求婚，有消息我一定會親自公布。」

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