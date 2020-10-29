本日日本：東京德國村聖誕燈飾　摩天輪睇3D燈飾

位於千葉縣的東京德國村，自2006年起舉行Winter Illumination冬季燈飾活動，是關東3大燈飾祭典之一。今年活動將於10月30日至2021年3月28日舉行，為慶祝踏入15周年，將用上300萬顆燈飾來粉飾村落。這裏的燈飾以童話故事為主軸，放眼望去可以看到充滿層次的燈海，並有多種動物、小屋、花草等造型彩燈，視覺相當震撼。今年活動會帶來「光與聲音Show」、「彩虹隧道」、「3D燈飾」及回顧15年歷史的「光之地畫」等多個精彩項目，不過要數當中最有睇頭的，肯定是乘坐摩天輪時才能看到的3D燈飾，該款燈飾在地面看似平平無奇，但在高空上俯瞰即時變得充滿立體效果，令人大開眼界。園內除了燈飾之外，也會舉辦手作體驗及花火大會等，讓大小朋友都玩得盡興。

東京德國村Winter Illumination 2020-2021

日期：2020年10月30日至2021年3月28日

地址：千葉縣袖ケ浦市永吉419

收費：入場費500日圓（約HK$37）；乘私家車入場免入場費，每輛停車費用3,000日圓（約HK$222）